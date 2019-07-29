Едва не утонувшую петербурженку удалось спасти

Жительница Санкт-Петербурга по неустановленной причине захлебнулась во время купания в Финском заливе.

В воскресенье, 28 июля, около четыре часов вечера сотрудникам медицинского учреждение поступил вызов к дому 12 корпус 1 по Канонерскому острову в Санкт-Петербурге.

Врачи незамедлительно выехали по указанному адресу в Кировский район для оказания экстренной медицинской помощи 40-летней женщине. Горожанка захлебнулась водой во время купания в Финском заливе.

Петербурженку удалось спасти. Она была госпитализирована и на данный момент находится в реанимационном отделении. По факту случившегося проводится проверка для установления обстоятельств происшествия.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в двух медучреждениях Санкт-Петербурга прокуратура нашла нарушения природоохранного законодательства.