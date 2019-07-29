На Выборгском шоссе девушка вылетела с мотоцикла

На Выборгском шоссе девушка вылетела с мотоцикла
Девушка госпитализирована. Фото: «Мотосолидарность ДТП»/ ВК

Сегодня, 29 июля, на северо-западе Санкт-Петербурга случилось дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла.

Девушка, находившаяся за рулем мотоцикла марки «Хонда», не смогла справиться с управлением, в результате чего врезалась в металлическое ограждение, расположенное на разделительной полосе движения, и от сильного удара вылетела с транспортного средства вперед.

Об этом сообщили очевидцы аварии, которая произошла на пересечении Выборгского шоссе и проспекта Просвещения, в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

По славам свидетелей проишествия, девушка получила закрытую черепно-мозговую травмы и была госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка. Состояние пострадавшей уточняется.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец избил знакомого до смерти.

выборгский район дтп мотоцикл новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
К 2020 году в Петербурге станет на 15% деревьев больше
Минздрав предложил выдавать премию врачам за обнаружение рака
Родители учеников гимназии в Пушкине направят жалобу о ремонте Путину
Нововведения в петербургские поликлиники введут досрочно
Возле станции метро «Приморская» второй раз за неделю бьет фонтан
Полиция разыскивает мужчину, ударвишего кондукторшу троллейбуса в Петербурге
В модернизацию петербургских портов вложат 4 млрд рублей
Губернатор Красноярского края считает тушение лесных пожаров бессмысленным