На Выборгском шоссе девушка вылетела с мотоцикла

Сегодня, 29 июля, на северо-западе Санкт-Петербурга случилось дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла.

Девушка, находившаяся за рулем мотоцикла марки «Хонда», не смогла справиться с управлением, в результате чего врезалась в металлическое ограждение, расположенное на разделительной полосе движения, и от сильного удара вылетела с транспортного средства вперед.

Об этом сообщили очевидцы аварии, которая произошла на пересечении Выборгского шоссе и проспекта Просвещения, в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

По славам свидетелей проишествия, девушка получила закрытую черепно-мозговую травмы и была госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка. Состояние пострадавшей уточняется.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец избил знакомого до смерти.