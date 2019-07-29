Петербуржец убил мужчину, который сделал ему замечание

Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял своим автомобилем и создавал угрозу жизни окружающих. Потерпевший сделал ему замечание.

Критика в свой адрес разозлила Алексея Джигайло, в связи с чем он несколько раз ударил потерпевшего фонариком и прикладом пистолета. Однако этого ему показалось мало и он переехал мужчину на автомобиле с целью причинения смерти. Потерпевший скончался на месте, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Джигайло попытался скрыть преступление и поместил труп в мешок, затем отплыл на надувной лодке на 500 метров от берега Финского залива и спрятал тело в камышах.

Труп был найден рыбаком, который с данной информацией обратился в правоохранительные органы. Личность убийцы удалось установить. Джигайло был задержан и изобличен в совершении преступления.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 105 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 11 месяцев строгого режима.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец избил знакомого до смерти.