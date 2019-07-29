В модернизацию петербургских портов вложат 4 млрд рублей

Инвестор выделит 4 млрд рублей на проект, который будет реализован к 2024 году. Фото: pixabay

Инвестор выделит 4 млрд рублей на проект, который будет реализован к 2024 году. Фото: pixabay

Правительство Петербурга одобрило передачу земельных участков под строительство новых причалов «Петролеспорта» на островах Вольный и Дамба Гребенка. Стоимость проекта оценивается в 4 млрд рублей.

В понедельник, 29 июля, врио губернатора Петербурга Александр Беглов одобрил подписание концессионного соглашения с АО «Петролеспорт» на заседании малого правительства в Смольном.

По словам председателя Комитета по инвестициям Петербурга Романа Голованова, проект реализуют в рамках комплексной программы модернизации порта. Он входит в федеральную программу развития транспортной системы.

В Кировском районе создадут дополнительную стенку причала, также создадут дополнительную подстанцию и необходимую инфраструктуру для обслуживания автомобильной техники, рассказывает Голованов.

Инвестор выделит 4 млрд рублей на проект, который будет реализован к 2024 году. Проект даст региону 200 новых рабочих мест и 700 млн рублей за 4 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что при строительстве порта в Приморске будут учтены сотни пожеланий от местных жителей.