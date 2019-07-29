Возле станции метро «Приморская» второй раз за неделю бьет фонтан

Вокруг "источника" накопилась огромная коричневая лужа из камней, битума и песка. Фото: vk.com/spb_today

Вокруг "источника" накопилась огромная коричневая лужа из камней, битума и песка. Фото: vk.com/spb_today

Второй раз за неделю на Васильевском острове возле станции метро «Приморская» произошла коммунальная авария.

Грязевой фонтан опять пробил дыру в дороге неподалеку от станции метро «Приморская». Об этом сообщает очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Гейзер» на Васильевском острове открылся вот уже во второй раз за неделю возле данной станции. Он омывает тротуар и остановки общественного транспорта, находящиеся поблизости. Вокруг него спокойно ездят машины, но пешеходы предпочли держаться от воды подальше. Вокруг «источника» накопилась огромная коричневая лужа из камней, битума и песка.

Видео: vk.com/spb_today

На место уже прибыли аварийные бригады, которые на данный момент ждут отключения воды для работ по устранению аварии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у «Приморской» прорвало трубу с кипятком.