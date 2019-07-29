Родители учеников гимназии в Пушкине направят жалобу о ремонте Путину

Родители детей, обучающихся в гимназии №406, вместе с учителями собирают подписи под обращением в администрацию президента России Владимира Путина.
Родители негодуют по поводу того, что в гимназии №406, которая находится в городе Пушкин в Санкт-Петербурге, уже третий год идет ремонт здания. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.
Подписи будут собирать сегодня, 29 июля, утром в 12:30 и вечером в 19:00 у здания гимназии на улице Леонтьевой в Пушкине.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал родителям, что гимназия начнет работу после завершениям ремонта к 1 сентября этого года. Он обязался лично следить за ходом работ.
Однако местные жители заметили, что работы на объекте прекращены по причине банкротства подрядчика.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржцы жалуются на умирающих от грязи уток в прудах Таврического сада.