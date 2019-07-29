Минздрав предложил выдавать премию врачам за обнаружение рака

Минздрав предложил выдавать премию врачам за обнаружение рака
Фото: pixabay

Министерство здравоохранения предлагает премировать врачей за выявление рака у пациентов во время прохождения диспансеризации и профилактических осмотров.

«Средства из бюджета территориального фонда предоставляются на осуществление денежных выплат в размере 1 тысячи рублей за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания, диагноз которого подтвержден результатами соответствующих диагностических исследований», — говорится проекте, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Премии в размере 500 рублей будут выплачиваться врачам-терапевтам, фельдшерам, ответственным за организацию и проведение диспансеризации и профилактического осмотра, а также медицинским работникам, которые своевременно назначили диагностическое исследование и установили наблюдение за пациентом с раком в диспансере, уточняется в документе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что до конца года в Петербурге появится 8 центров амбулаторной онкологии.

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