Оглашены лидеры голосования за название арт-парта на Добролюбова

Оглашены лидеры голосования за название арт-парта на Добролюбова
Проект будущего парка. Фото: Скриншот

Общественная палата Санкт-Петербурга огласила предварительных лидеров открытого голосования на выбор названия арт-парка, который откроется на проспекте Добролюбова.

В голосовании приняло участие более 12 тысяч человек. По промежуточным итогам, главными лидерами среди вариантов наименования нового арт-пространства в Петроградском районе Санкт-Петербурга стали «Романовский» — 23%, «Тучков буян» — 18% и «Петроградский» — 8% голосов.

Голосование ещё не окончено, в связи с чем жители Санкт-Петербурга ещё могут повлиять на результаты опроса. Отдать свой голос за название нового паркового пространства можно на сайте, созданном Союзом архитекторов Северной столицы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что для социальных нужд в Петербурге будет сдано более 130 помещений по льготной цене.

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Оглашены лидеры голосования за название арт-парта на Добролюбова
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