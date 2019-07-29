Для соцнужд в Петербурге будет сдано 120 помещений по льготной цене

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга даст в аренду порядка 130 городских помещений для социальных нужд на льготных условиях.

Городские объекты будут предоставлены для аренды под размещение общественных и некоммерческих организаций, которые занимаются социально ориентированными видами деятельности. Помещения, которые входят в Фонд социально значимых объектов, предоставятся таким организациям по льготной цене. Об этом Gazeta.SPb сообщили в Комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга.

На сегодняшний день речь идет о 130 подобных объекты. При этом по данным ведомства, уже сейчас принимаются заявки по восьми помещениям. Ещё 30 находятся на почти финальной стадии готовности.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что родители учеников гимназии в Пушкине направят жалобу о ремонте Путину.