Петербуржец закурил в самолете Варна — Петербург

После посадки самолета сотрудникам полиции пришлось первым делом проследовать к туалету лайнера.

На борту самолета, следующего по маршруту Варна — Санкт-Петербург, один из пассажиров не смог вытерпеть четырехчасовой перелет и закурил в закрытой кабинке туалета.

Как сообщили Gazeta.SPb в УТ МВД Росси по Северо-Западному Федеральному округу, инцидент произошел на прошлой неделе, 24 июля.

После приземление в петербургском «Пулково» сотрудники полиции провели мужчину в дежурную часть, которая находится в аэропорту, и составили протокол об административном правонарушении по статье 6.24 КоАП РФ.

Максимальное наказание, которое предусматривается по данной статье, это штраф в 1,5 тысячи рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что серферов и рыбаков унесло сильным ветром от берега Финского залива.