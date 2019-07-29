Петербуржец закурил в самолете Варна — Петербург

Петербуржец закурил в самолете Варна &#8212; Петербург
Составлен административный протокол. Фото: instagram.com/pulkovo_airport

После посадки самолета сотрудникам полиции пришлось первым делом проследовать к туалету лайнера.

На борту самолета, следующего по маршруту Варна — Санкт-Петербург, один из пассажиров не смог вытерпеть четырехчасовой перелет и закурил в закрытой кабинке туалета.

Как сообщили Gazeta.SPb в УТ МВД Росси по Северо-Западному Федеральному округу, инцидент произошел на прошлой неделе, 24 июля.

После приземление в петербургском «Пулково» сотрудники полиции провели мужчину в дежурную часть, которая находится в аэропорту, и составили протокол об административном правонарушении по статье 6.24 КоАП РФ.

Максимальное наказание, которое предусматривается по данной статье, это штраф в 1,5 тысячи рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что серферов и рыбаков унесло сильным ветром от берега Финского залива.

курение новости спб полиция пулково
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У россиян заберут свыше 4 тысяч Volvo из-за риска пожара в капоте
Яндекс.Драйв и Яндекс.Такси столкнулись в Парнасе
Спустя год после падения в кипяток пес Пират умер в Петербурге
“Зенит” мог возглавить экс-тренер сборной Франции и “ПСЖ”
В Ленобласти трое мужчин совершили разбойное нападение на автозаправку
Иск застройщика к правительству Петербурга из-за парка на Смоленке ...
Порошенко с семьей без охраны покинул Украину
Суд потребовал от Горизбиркома разобраться с ИКМО МО Коломна