BlaBlaCar, Туту.ру и Яндекс.Автобусы предложили заблокировать

Госдума обсудит идею проверить агрегаторы не раньше осени.

“Общероссийское объединение пассажиров” составило список ресурсов, которые работают с нелегальными автобусными перевозчиками. ООП предложило Госдуме заблокировать сайты — а к ним относятся Туту.ру, BlaBlaCar и “Яндекс.Автобусы”.

В список попали 220 порталов, сообщает газета “Известия” 30 июля. Организация уверена, что услуги угрожают безопасности россиян и гостей страны. При этом в ООП объяснили, что всего лишь хотят проверки агрегаторов — но им, как пассажирам, хочется доезжать из одной точки в другую.

В Госдуме подтвердили получение обращения — его обсудят уже осенью.

BlaBlaCar – крупнейший в мире сайт поиска автомобильных попутчиков. Его запустили в 2006 году во Франции. В 2017 году его аудиторию оценивали в 50 млн человек, сервис работал в 22 странах. В начале представители компании заявили, что россиян начнут регистрировать по паспортам ради безопасности, но пока этого не произошло.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что машиниста, который взял попутчика на BlaBlacar, наказали.