BlaBlaCar, Туту.ру и Яндекс.Автобусы предложили заблокировать

BlaBlaCar, Туту.ру и Яндекс.Автобусы предложили заблокировать
Услуги 220 порталов могут угрожать безопасности россиян, считают в ООП. Фото: pixabay.com

Госдума обсудит идею проверить агрегаторы не раньше осени.

“Общероссийское объединение пассажиров” составило список ресурсов, которые работают с нелегальными автобусными перевозчиками. ООП предложило Госдуме заблокировать сайты — а к ним относятся Туту.ру, BlaBlaCar и “Яндекс.Автобусы”.

В список попали 220 порталов, сообщает газета “Известия” 30 июля. Организация уверена, что услуги угрожают безопасности россиян и гостей страны. При этом в ООП объяснили, что всего лишь хотят проверки агрегаторов — но им, как пассажирам, хочется доезжать из одной точки в другую.

В Госдуме подтвердили получение обращения — его обсудят уже осенью.

BlaBlaCar – крупнейший в мире сайт поиска автомобильных попутчиков. Его запустили в 2006 году во Франции. В 2017 году его аудиторию оценивали в 50 млн человек, сервис работал в 22 странах. В начале представители компании заявили, что россиян начнут регистрировать по паспортам ради безопасности, но пока этого не произошло.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что машиниста, который взял попутчика на BlaBlacar, наказали.

blablacar автобусы безопасность госдума пассажиры сайты туту.ру яндекс.автобусы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
BlaBlaCar, Туту.ру и Яндекс.Автобусы предложили заблокировать
Новое наводнение в Иркутской области угрожает Байкалу
Вспышка смертельного вируса в США: инфекцию переносят комары
Мать школьника, выигравшего миллион в Fortnite, считала компьютерные игры ...
Люди исчерпали ресурсы на 2019 год 29 июля
Уткин уверен, что трансфер Малкома умерит расизм фанатов “Зенита”
Власти Японии поддержат выращивание человеческих органов в животных
Беспорядки в тюрьме Бразилии унесли жизни как минимум 52 человек