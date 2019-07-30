Беглов посетил конструкторское бюро «Малахит»

Беглов осмотрел музейную экспозицию и ознакомился с достижениями конструкторского бюро. Фото: gov.spb.ru

Беглов осмотрел музейную экспозицию и ознакомился с достижениями конструкторского бюро. Фото: gov.spb.ru

Вчера врио губернатора Александр Беглов посетил АО «СПМБМ «Малахит». Ему представили новинку, которая была высоко оценена на Международном военно-морском салоне.

Это воздухонезависимая энергоустановка для новой разновидности малой подводной лодки типа «Пиранья». Не зависящие от воздуха технологии позволяют подводным лодкам плавать без необходимости подниматься на поверхность.

Петербургское конструкторское бюро «Малахит» более 70 лет проектирует подводные лодки. По проектам КБ их построено более 300, в том числе первая атомная подводная лодка «Кит» и самая быстрая «Анчар». Сейчас «Малахит» занимается разработкой субмарин пятого поколения и глубоководных беспилотников для освоения океана.

Александр Беглов пообещал, что городские власти будут помогать продвигать новые проекты петербургских предприятий на федеральном уровне, особенно «умные инвестиции» и техническое перевооружение промышленности.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов поздравил петербуржцев с Днем ВМФ