Раскрыто нападение на финансового директора петербургской фирмы

Раскрыто нападение на финансового директора петербургской фирмы
Нападение было совершено в прошлом году. Фото: Pixabay

Нападение на финансового директора аутсорсинговой фирмы было совершено неизвестным злоумышленником ещё 25 января прошлого года.

Помещение данной организации находилось в доме 15 по улице Куйбышева в Петроградском Санкт-Петербурга. Неизвестный совершил разбойное нападение в отношении 26-летнего финансового директора, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Благодаря эффективному комплексу мероприятий, проведенных опергруппой отдела уголовного розыска по Петроградскому району, в совершении данного преступления был изобличен 29-летний гражданин из среднеазиатского государства. Ранее задержанный был арестован за подобные преступления.

По факту проишествия уже было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что вор сумки в троллейбусе задержан полицией Петербурга.

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