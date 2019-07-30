Раскрыто нападение на финансового директора петербургской фирмы

Нападение было совершено в прошлом году. Фото: Pixabay

Нападение было совершено в прошлом году. Фото: Pixabay

Нападение на финансового директора аутсорсинговой фирмы было совершено неизвестным злоумышленником ещё 25 января прошлого года.

Помещение данной организации находилось в доме 15 по улице Куйбышева в Петроградском Санкт-Петербурга. Неизвестный совершил разбойное нападение в отношении 26-летнего финансового директора, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Благодаря эффективному комплексу мероприятий, проведенных опергруппой отдела уголовного розыска по Петроградскому району, в совершении данного преступления был изобличен 29-летний гражданин из среднеазиатского государства. Ранее задержанный был арестован за подобные преступления.

По факту проишествия уже было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что вор сумки в троллейбусе задержан полицией Петербурга.