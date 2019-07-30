Найден предполагаемый убийца Екатерины Караглановой

В день убийства в квартиру блогерши приходил только ее первый возлюбленный, через два часа он вышел оттуда один. Фото: Instagram

В день убийства в квартиру блогерши приходил только ее первый возлюбленный, через два часа он вышел оттуда один. Фото: Instagram

Убийцей Екатерины Караглановой, участницы конкурса Miss Maxim 2018 и популярного блогера, подозревается ее бывший возлюбленный. Ранее тело убитой девушки было обнаружено в съемной московской квартире, в чемодане в одних кружевных подвязках.

Как сообщает «Комсомольская правда», молодая блогерша встречалась с успешным предпринимателем. Возлюбленный полностью материально обеспечивал девушку, однако позже она начала отношения с другим более состоятельным мужчиной, при этом не поставив точку в первых. Известно, что в тот же день, после убийства, мужчина вылетел из Москвы в Европу.

По версии следователей, мотивом к совершению убийства стала ревность. 28 июля Карагланова должна была вылететь с новым возлюбленным в Нидерланды, там пара планировала встретить 25-летие девушки, которое должно было состояться сегодня, 30 июля. Первый возлюбленный узнал о данных планах, после чего впал в ярость.

В день убийства в квартиру блогерши приходил только ее первый возлюбленный, через два часа он вышел оттуда один, что было зафиксировано замерами видеонаблюдения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Москве найдена убитая девушка, тело которой было обнаружено в чемодане.