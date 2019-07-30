Санкции против госдолга РФ могут внести в оборонный бюджет США

Двое американских сенаторов попросили оборонные комитеты обеих палат Конгресса включить санкции в отношении суверенного долга России в проект оборонного бюджета СЩА на будущий год.

Внесенный сенаторами Крисом Ван Холленом и Марко Рубио документ содержит положение о запрете для граждан США на любые операции с российскими долговыми обязательствами. В течение 2 месяцев после любых выборов в США глава Национальной разведки может признать факт иностранного влияния на американские выборы. В этом случае против такой страны в течение месяца должны быть введены санкции. Документ предусматривает возможность введения санкций против банковского, энергетического и оборонного секторов страны, на чье вмешательство укажет глава разведки.

Сенаторы заявили, что их законопроект в первую очередь направлен против России. На 1 июля объем внешнего долга РФ составил $482,4 млрд, с начала года он вырос на 6,1%.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что США планируют ввести новые санкции против России