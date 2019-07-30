Петербургская компания погасила задолженность в 92 млн рублей

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга судебным приставам удалось добиться от компании погашения задолженности в 92 миллиона рублей.

Компания занимается разработкой проектной документации и строительством промышленных объектов. На «счету» организации находилось 90 исполнительных производств, общая сумма по которым составляла 92 миллиона рублей, сообщили Gazeta.SPb в Управлении ФССП России по Санкт-Петербургу.

Большая часть долга приходилась на невыплату по налоговым постановлениям и задолженностям по заработной плате сотрудникам. По последнему пункту компания должна была выплатить почти 2 миллиона рублей.

Организация погасила долги только после ареста банковских счетов и автомобилей компании. За просрочку выплат должники также должны внести исполнительский сбор в размере более 2,6 миллионов рублей. Большая часть средств пойдет в городской бюджет.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что для возмещения затрат на командировку машинист электровоза дал поддельный счет из гостиницы.