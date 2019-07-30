В Невском районе неправильно считалась плата за электроэнергию

Прокуратура Невского района выявила нарушения законодательства в деятельности Жилищного агенства в процессе начисления платы за электроэнергию.
Проверка была проведена в связи с обращениями местных жителей, которые используют жилые помещения по договорам социального найма, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.
Выявлено, что агенство некорректно применяло тарификацию при расчете платы за электричество, а именно — не учитывался понижающий коэффициент, в связи с чем плата была необоснованно завышена.
Прокуратура направила представление об устранении нарушений в адрес директора Жилищного агентства Невского района. Перерасчет платы уже произведен, и теперь она начисляется с учетом понижающего коэффициента.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургская компания погасила задолженность в 92 миллиона рублей.