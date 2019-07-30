Уровни рождаемости и смертности снижаются в Петербурге

Специалисты отметили, что в 2018 году дети рождались чаще всего в летние месяцы. Фото: pixabay

Специалисты отметили, что в 2018 году дети рождались чаще всего в летние месяцы. Фото: pixabay

Всего за прошлый год в Петербурге родилось 64 тысячи человек, что на 2,5 тысячи меньше, чем в 2017 году.

По данным статистического бюллетеня «Петростата» на 2018 год, в Петербурге с 2017 года снизились показатели рождаемости и смертности. В прошлом году в Северной столице родилось на 2,5 тысячи человек меньше, а умерло — на 846 человек меньше. Из этого следует, что естественный прирост оказался отрицательным — минус 1,6 тысяч человек.

Специалисты отметили, что в 2018 году дети рождались чаще всего в летние месяцы, а большая часть умерших пришлась на начало года: январь, март и апрель.

Всего за минувший год в Петербурге родились 64 тысячи человек. При этом на 1000 девочек приходится 1060 мальчиков. За 2018 год умерли около 60 тысяч человек, при этом женщин больше, чем мужчин — 32,4 и 27,5 соответственно. Чаще всего люди умирали по причинам болезней систем кровообращения, новообразований и внешних причин.

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