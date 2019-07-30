Добровольцы собрали более 700 мешков мусора в регионе

Во время трехдневного марафона «от Онеги до Ладоги» 700 добровольцев очистили более 30 км береговой линии двух озер. Участники собрали более 700 мешков мусора в Ленинградской, Вологодской областях и Республике Карелия.

В ходе марафона «от Онеги до Ладоги» состоялась серия волонтерских акций по очистке берегов Онежского и Ладожского озер от бытового мусора. За три дня марафона более 700 волонтеров очистили 30 км береговой линии, пишет пресс-центр ФЦП «Вода России».

Наибольшее число добровольцев вышло на берега Ленобласти — 350 участников собрали почти 400 мешков мусора. Тем самым они установили рекорд по количеству собранного мусора в рамках марафона.

Ранее, в мае, на территории 15 регионов состоялся 5-дневный марафон «Чистая Волга», тогда на берега Волжского бассейна вышли почти 30 тысяч человек. Акция, как и серия марафонов призывает обратить внимание общества на важность бережного отношения к водным ресурсам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что строительство морского порта в Приморске экологии не помеха.