Пьяный мужчина избил сотрудника ТРК в Ломоносове

Полиция задержала мужчину, который нанес телесные повреждения работнику торгово-развлекательного комплекса в Ломоносове.

В субботу вечером, 27 июля, наряд Росгвардии задержал нетрезвого 41-летнего мужчину, который нанес телесные повреждения работнику ТРК в городе Ломоносов, сообщает пресс-служба УВО по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,

Наряд вневедомственной охраны получил информацию о том, что в торговом комплексе, расположенном в доме 40 по Михайловской улице, сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии приехали на место, где задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который нанес телесные повреждения 42-летнему работнику.

Позже выяснилось, что один из посетителей ТРК вел себя шумно и несдержанно. Работник сделал ему замечание, на что злоумышленник отреагировал агрессивно и нанес ему удар в голову. Персонал комплекса, увидев драку, нажал на кнопку тревожной сигнализации.

Задержанного передали сотрудникам 85 отдела полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске с 2014 года.