В тюремный питомник Ленобласти завели павлинов

Белых птенцов привезли с фермы, где выменяли их на троих пятнистых птиц из питомника. Фото: 78.fsin.su

Белых птенцов привезли с фермы, где выменяли их на троих пятнистых птиц из питомника. Фото: 78.fsin.su

В Ленинградской области на территории исправительной колонии No4 случилось пополнение азиатских павлинов. В колонию завезли троих белых птенцов.

Осужденные совместно с администрацией колонии разводят павлинов. В учреждении уже более десяти лет содержится целый питомник с экзотическими птицами, сегодня завезли еще трех птенцов другой породы.

Белых птенцов привезли с фермы, где выменяли их на троих пятнистых птиц из питомника, чтобы разнообразить питомник.

Как сообщает УФСИН РФ по Санект-Петербургу и ЛО, в учреждении для птиц созданы все необходимые комфортные условия. Птицам также оборудовали место для просторного выгула и проживания.

На данный момент в питомнике находится 8 павлинов, разводить их начали с 2006 года. Птиц кормят зерном, фруктами и овощами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что исправительная колония для мужчин закупает мороженое разных сортов.