Собянин рассказал об обратившихся в больницу после несанкционированного митинга

В Москве в субботу, 27 июля, прошел незаконный митинг за допуск независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, после которого поступили обращения в медучреждения от несколько десятков человек.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, вчера, 29 июля, в больнице оставалось два человека, на сегодняшний день выписаны все. Также мэр Москвы добавил, что помимо участников, среди пострадавших оказались и сотрудники Росгвардии.

Прошедший митинг был не согласован со столичными властями. Как сообщают «РИА Новости», в социальных сетях проходила агитация и призыв к дому 13 на Тверской улице, к зданию правительства Москвы.

Митинг организовали оппозиционеры, которые не были зарегистрированы в качестве кандидатов в Мосгордуму, так как число их подписей превышало недействительные. На акции сотрудниками Росгвардии было задержано 1074 человека за разного рода правонарушения.

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