В Петербурге начинается борьба с экскурсиями по крышам

Одним из инструментов борьбы с прогулками по крышам может стать охранная сигнализация на чердаках. Фото: pixabay

Одним из инструментов борьбы с прогулками по крышам может стать охранная сигнализация на чердаках. Фото: pixabay

Крыши исторических зданий Петербурга защитят от нелегальных экскурсий и руферов.

По словам врио губернатора Петербурга Александра Беглова, одной из главных проблем города являются незаконные прогулки по крышам. Чаще всего такие прогулки небезопасны и создают неудобства для жильцов.

Чтобы пресечь опасную и незаконную деятельность, в течение этого года по поручению главы Петербурга на всех чердаках установят врезные замки, так как навесные можно легко спилить.

Также одним из инструментов борьбы с прогулками по крышам может стать охранная сигнализация на чердаках, пишет «Фонтанка.ру». Управляющим организациям домов будет рекомендовано предложить жильцам включить в квитанцию пункт с оплатой установки и обслуживания сигнализации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов пообещал разобраться с экскурсиями по крышам. Он отметил, что нелегальный руфинг представляет серьезную опасность и необходимо сделать так, чтобы экскурсий по крышам больше не было.