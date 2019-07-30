В Петербурге может появиться велокольцо

Урбанист Санкт-Петербурга Юрий Брестов высказал предложение построить в городе кольцевую велодорогу. Он заявляет, что с помощью такой дороги можно будет быстро добраться до любой части города.

Такая идея возникла у урбаниста после того, как в городе было подписано соглашение с РЖД, чтобы построить железнодорожное кольцо. Именно параллельно железнодорожному кольцу он предлагает проложить велодорожное.

Данную идею уже прокомментировали несколько экспертов. Среди них был руководитель региональной организации автомобилистов «СПБ.АВТО» Святослав Данилов, который отнесся к идее положительно, однако посчитал, что дорога будет не особо жизнеспособной и востребованной, сообщил «Петербургский Дневник».

Данилов также отметил, что кольцо для велосипедистов могло бы решить одну из проблем города, ведь вело дорожки в Санкт-Петербурге не связаны между собой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, почему в Северной Столице не так много велодорожек, а их строительство такое длительное.