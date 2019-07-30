С начала августа в Петербурге перекроют несколько улиц

С 1 по 31 августа, будет ограничено движение транспорта по Индустриальному проспекту. Фото: pixabay

С 1 по 31 августа, будет ограничено движение транспорта по Индустриальному проспекту. Фото: pixabay

В Петербурге в первых числах августа вступят в силу новые ограничения движения транспорта.

На протяжении всего месяца, с 1 по 31 августа, будет ограничено движение транспорта по Индустриальному проспекту от Лапинского проспекта до проспекта Маршала Блюхера по причине продолжения работ по прокладке инженерных сетей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Со 2 по 25 августа на 2-ой Советской улице будут проходить работы по ремонту дорожного покрытия. Ремонт будет проводиться поэтапно — до 15 августа движение перекроют на участке от Лиговского проспекта до проспекта Бакунина, после чего специалисты займутся остальным участком дороги.

По аналогичным причинам со 2 по 16 августа будет ограничено движение транспорта по Бухарестской улице на участке от проспекта Славы до улицы Димитрова, включая перекресток с Южным шоссе. Данный участок дороги закроют с 17 по 18 августа и с 25 по 25 августа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге ограничат движение на нескольких улицах.