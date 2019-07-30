Дрозденко взял на себя ответственность за незаконное расширение дороги в Кудрово

Дрозденко посетил участок во вторник 20 июля. Фото: группа "Жизнь в Кудрово".

Дрозденко посетил участок во вторник 20 июля. Фото: группа "Жизнь в Кудрово".

ГАТИ попросила полицию найти автора работ — ему грозит штраф на сумму до 1 млн рублей.

Расширение “бутылочного горлышка” в Кудрово оказалось незаконным. ГАТИ обратилась в полицию, чтобы найти того, кто провел работы без согласования с властями.

Напомним, Ленинградская улицу по направлению к проспекту Солидарности на границе Кудрово стала шире на прошедших выходных. Работа снизила транспортную напряженность на участке без ущемления пешеходов — для них обустроили тротуар.

Александр Дрозденко уже приехал на место “происшествия”, но не выразил беспокойства по поводу незаконных работ. Он заявил, что ГАТИ может выписать штраф на его имя — именно он в выходные работал на участке “с лопатой и киркой”, передает слова губернатора Ленобласти 47news 30 июля.

За незаконные работы во Всеволожском районе Ленобласти можно получить штраф на сумму до 1 млн рублей. По закону дорогу нужно будет привести в первоначальное состояние.

Правительство Ленобласти сообщило, что работы по расширению въезда в Кудрово проводились Дирекцией комплексного развития Ленобласти. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Кудрово расширили бутылочное горло.