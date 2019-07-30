Ученые рассказали, как замедлить процессы старения

Терапия, проводимая ежедневно в течение двух недель, приводила к улучшению здоровья, самочувствия, настроения и сна. Фото: pixabay

Терапия, проводимая ежедневно в течение двух недель, приводила к улучшению здоровья, самочувствия, настроения и сна. Фото: pixabay

Новое исследование британских ученых показало, что «щекотание» уха слабым электротоком у пожилых людей приводит к перебалансировки вегетативной нервной системы, тем самым замедляя один из процессов старения.

Исследование проводилось в университете Лидса. Специалисты обнаружили, что подобная терапия, проводимая ежедневно в течение двух недель, приводила к улучшению здоровья, самочувствия, настроения и сна. Результаты исследования опубликовал сайт Medicalxpress.com.

Данная процедура называется чрескожной стимуляцией блуждающего нерва. Во время терапии необходимо подать на ухо слабый электрический ток, который посылает сигналы в нервную систему организма.

Исследование предполагает, что подобная терапия электрическим током может замедлить эффект, который связан со старением. Ученые отмечают, что подобные манипуляции также могут помощь защитить людей от высокого кровяного давления, болезни сердца и мерцательной аритмии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые назвали главные опасности сидячей работы.