Индийский фрегат «Таркаш» покинул Петербург после участия в параде

Индийский фрегат &#171;Таркаш&#187; покинул Петербург после участия в параде
Фото: пресс-служба ЗВО

Фрегат Военно-морских сил Индии «Таркаш» покинул Северную столицу после неофициального визита.

Судно покинуло Санкт-Петербург после неофициального визита, в ходе которого экипаж фрегата принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, который проходил 28 июля в честь Дня ВМФ. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Несколько тысяч человек посетили индийский «Таркаш», который стоял на Неве, возле набережной лейтенанта Шмидта. Индийские моряки побывали на крейсере «Аврора» и посетили Пискаревское кладбище, где возложили цветы к мемориалу ленинградцам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

Представители ЗВО и Ленинградской военно-морской базы приняли участие в церемонии проводов индийских военных моряков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Индийский стелс-фрегат неофициально заглянет в Петербург. Фрегат ВМФ Индии “Таркаш” зашел в Санкт-Петербург в четверг 25 июля.

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Индийский фрегат «Таркаш» покинул Петербург после участия в параде
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