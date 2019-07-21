Индийский стелс-фрегат неофициально заглянет в Петербург

Военные хотят посмотреть на крейсер “Аврора” и сходить на Пискаревское кладбище.

Фрегат ВМФ Индии “Таркаш” зайдет в Санкт-Петербург в четверг 25 июля. Судно намерено нанести Северной столице России неофициальный визит.

Фрегат встанет у наб. Лейтенанта Шмидта, сообщили Gazeta.SPb в ЗВО 21 июля. Индийские военные хотят увидеть крейсер “Аврора” и посетят Пискаревский мемориал.

Интересно, что фрегат сделали в Калининграде, а уже потом отдали Индии. Он может пускать ракеты вертикально и использует стелс-технологии, которые мешают радарам его засечь. Судно обслуживают около 220 человек, а его водоизмещение составляет 4,3 тысячи т.

В ЗВО не уточнили, сколько времени индийцы намерены провести в Санкт-Петербурге. Если они потерпят до конца следующей недели, то смогут увидеть парад ВМФ России, который пройдет 28 июля.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что подлодка и 12 кораблей отработали парадный строй в Кронштадте.