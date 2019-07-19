Подлодка и 12 кораблей отработали парадный строй в Кронштадте

Генеральная репетиция парада ВМФ в Санкт-Петербурга намечена на следующий четверг.

В акватории Кронштадта провели репетицию военно-морского парада. Утром корабли прошли по Неве в Санкт-Петербурге, а затем отработали парадный строй.

В репетиции участвовали 12 кораблей и одна подлодка, сообщили Gazeta.SPb в ЗВО в пятницу 19 июля. Генеральная репетиция намечена на 25 июля — следующий четверг. Сам парад пройдет 28 июля. Проведение праздника отрабатывают в Петербурге с 15 июля.

Погода для репетиции выдалась не самая лучшая: в Петербурге и Кронштадте продолжается дождь, июльская температура сегодня составляет 17 градусов тепла.

Петербуржцы и гости Северной столицы смогут увидеть в Санкт-Петербурга 43 военных судна и еще 41 единица авиации проведет воздушную часть парада. Штурмовики оставят в небе дымовой след в виде триколора РФ длиной в 200 м. Стоит отметить, что в день проведения парада часть КАД Санкт-Петербурга будет закрыта, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила.