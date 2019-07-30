Автономные машины в руках хакеров приведут к хаосу на дорогах

Автономные машины в руках хакеров приведут к хаосу на дорогах
Потеря контроля над машинами приведет к смертельным ДТП и блокировке "Скорых". Фото: pixabay.com

Блокировка 20% машин в час пик в Манхеттене остановит весь Нью-Йорк.

На автомагистралях Америки в ближайшем будущем появится больше автономных машин, которые смогут довозить владельцев до мест назначения без вмешательства человека. Ученые предполагают, что если хакеры найдут в их системах безопасности слабые места, то смогут устроить на дорогах настоящий хаос.

В отличие от большинства компьютерных взломов, нелегальный доступ к системе будет иметь реальные физические последствия, сообщили Daily Mail сотрудники института Джорджии. Сотрудники института построили модель такого происшествия в Манхеттене — крупном районе Нью-Йорка. Исследование показало, что если злоумышленникам удастся заблокировать хотя бы 20% машин в час пик, это приведет к тотальной остановке движения транспорта — по городу нельзя будет проехать. В подобной ситуации возможны смертельные ДТП, гибель пациентов в машинах “Скорой помощи” и другие ужасные последствия.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что российский робот попал под колеса Tesla в Лас-Вегасе.

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Автономные машины в руках хакеров приведут к хаосу на дорогах
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