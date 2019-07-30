Нападение на брокеров с топором стало покушением на убийство

Мужчина нанес не меньше шести ударов двум сотрудникам бизнес-центра на Конституции.

По факту нападения на сотрудников бизнес-центра К-2 в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Задержан 48-летний мужчина.

Следователи выяснили, что подозреваемый напал на двух петербуржцев с топором утром во вторник в офисе центра на площади Конституции, сообщили Gazeta.SPb в СК РФ по Петербургу 31 июля. Он нанес не меньше четырех ударов по груди и туловищу одному и не меньше двух второму. Пострадавшим оказали помощь, их жизни удалось спасти.

Мужчину задержали и изобличили. Сейчас следователи и сотрудники МВД решают вопрос о мере пресечения и обвинении. Место происшествия изучили, расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге напали на сотрудников брокерской фирмы.