Нападение на брокеров с топором стало покушением на убийство

Нападение на брокеров с топором стало покушением на убийство
Пострадавшим оказали помощь, их удалось спасти. Фото: pixabay.com

Мужчина нанес не меньше шести ударов двум сотрудникам бизнес-центра на Конституции.

По факту нападения на сотрудников бизнес-центра К-2 в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Задержан 48-летний мужчина.

Следователи выяснили, что подозреваемый напал на двух петербуржцев с топором утром во вторник в офисе центра на площади Конституции, сообщили Gazeta.SPb в СК РФ по Петербургу 31 июля. Он нанес не меньше четырех ударов по груди и туловищу одному и не меньше двух второму. Пострадавшим оказали помощь, их жизни удалось спасти.

Мужчину задержали и изобличили. Сейчас следователи и сотрудники МВД решают вопрос о мере пресечения и обвинении. Место происшествия изучили, расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге напали на сотрудников брокерской фирмы.

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