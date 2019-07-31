Минкульт отсудил у подрядчика новой сцены петербургского МДТ 213 млн рублей

Дирекция Министерства культуры России отсудила у подрядчика новой сцены Малого драматического театра в Санкт-Петербурге 213 миллионов рублей.

По данным агентства ТАСС, Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации победила в судебном процессе с бывшим подрядчиком, выполнявшим строительство новой сцены МДТ в Северной столице.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал «Стройсоюз СВ» вернуть аванс, который компания получила до расторжения контракта одной стороной.

По решению суда, с организации взыскали почти 186 млн рублей аванса и 12,4 млн рублей пени, а также процент за использование чужих денег — 1,2 млн рублей, штраф за несоблюдение контракта — 12,5 млн рублей, расходы на судебную экспертизу — 1,3 млн рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургская компания погасила задолженность в 92 млн рублей.