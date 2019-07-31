Получить автомобильные номера в России станет проще

Получить автомобильные номера в России станет проще
Закон вступит в силу 1 января 2020 года. Фото: Pixabay

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане имеют право самостоятельно получить автомобильные номера у изготовителя.

Документ был опубликован на официальном сайте правовой информации. Теперь россияне могут самостоятельно получить регистрационные номера на транспортные средства у изготовителей данных знаков.

В законе отмечается, что при умышленном или по неосторожности совершенном искажении автомобильных регистрационных номеров, маркировки авто или основных их составляющих, нарушении правил государственной регистрации специализированные организации и их должностные лица понесут ответственность.

Отмечается, что закон вступает в силу с 1 января следующего года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что автономные машины в руках хакеров могут привести к хаосу на дорогах.

авто владимир путин закон
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Получить автомобильные номера в России станет проще
В среду в Петербург придет опасный ветер
В Петербурге проходит форум добровольцев
Фигурант дела по капремонту «Интендантских складов» отправлен под домашний арест
Минкульт отсудил у подрядчика новой сцены петербургского МДТ 213 млн рублей
В Петербурге планируют построить новый круизный паром
В Историческом парке зазвучит симфония Шостаковича
Вид на «Газпром Арену» может стать собственностью «Зенита»