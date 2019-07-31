Вступил в силу закон об «ипотечных каникулах» в России

На протяжении полугода заемщик может не производить выплаты. Фото: Pixabay

На протяжении полугода заемщик может не производить выплаты. Фото: Pixabay

Сегодня, 31 июля, в России вступил в силу закон об «ипотечных каникулах», которые могут предоставляться людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Закон позволяется взять паузу в выплате займа без штрафных санкций людям, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию. Например, если заемщик потерял работу или существенную часть дохода.

Данные привелегии будут предоставляться только по кредитам, которые составляют не более 15 миллионов рублей. «Ипотечные каникулы» составляют период в шесть месяцев, когда заемщик получит возможность или приостановить выплаты, или уменьшить их ежемесячный размер.

При этом, на период «каникул» вводится запрет на изъятие единственного жилья заемщика, переданного в залог. Также информация об отсутствии выплат не войдет в кредитную историю гражданина.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что получить автомобильные номера в России станет проще.