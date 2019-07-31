Фоторадары вновь караулят автомобилистов в Выборге

Фоторадары. Фото: Рxhere
Фоторадары. Фото: Рxhere

В Выборгском районе Ленинградской области продолжают работать фоторадарные передвижные комплексы КРИС-П.

Как сообщает отдел ГИБДД в Выборгском районе, в период с 31 июля по 6 августа в Выборге будут работать фоторадарные комплексы, их установят на следующих участках:

— а/д «подъезд к Выборгу», 1 км + 300 м в сторону Выборга;

— в Выборге возле дома 28 по улице Шестакова от улицы Пулеметной в сторону улицы Симоняка;

— на 10 км подъездной дороги к МАПП «Брусничное» в Выборгском районе.

В ведомстве отметили, что при осложнении дорожно-транспортной обстановки места установки фоторадарных комплексов могут быть изменены.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на дорогах в Выборге установили фоторадары. Работа фоторадарных комплексов «КРИС-П» проводилась в тестовом режиме.

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