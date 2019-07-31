Грабители зашли к петербуржцу за телевизором

Во вторник, 30 июля, в отделение полиции Всеволожского района Санкт-Петербурга обратился гражданин 1967 года рождения.

Потерпевший рассказал сотрудникам правоохранительных органов о том, что в понедельник, 29 июля, к нему в квартиру, которая находится в одном из жилых домов по улице Новой в городе Мурино во Всеволожском районе Санкт-Петербурга, позвонили трое малознакомых мужчин.

Он открыл дверь, после чего они вошли в квартиру и, применив в отношении хозяина физическую силу, совершили хищение телевизора.

После совершения притупления злоумышленники скрылись, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Разбой»).

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что задержан таксист, похитивший часы у пассажира в Санкт-Петербурге.