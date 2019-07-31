В России потребительскую корзину могут разделить по полу

Набор продуктов в корзине мужского пола оказался значительно дороже.

По рекомендациям ФИЦ питания и биотехнологии, состав потребительской корзины должен делиться на мужской, женский и детский. Специалисты исследовательского центра уже разработали продуктовые наборы для каждого пола. Предложения центра уже направлены всем ведомствам, которые проявили интерес, пишут «Известия».

На данный момент набор продуктов в потребительской корзине высчитывается только для трудоспособных людей, пенсионеров и детей, среди них следующие группы: мужчины 16–65 лет, женщины 16–60 лет, пенсионеры, дети 1–3 лет, 4–6 лет и 7–15 лет. Кроме того, исследователи предлагают ввести продуктовые наборы для беременных, кормящих матерей и новорожденных.

В новом варианте потребительской корзины из состава был исключен маргарин и добавлены йодированная соль, обогащенные нутриентами хлеб и молоко, и витаминно-минеральный комплекс. Продуктовая корзина для мужчин оказалась дороже женской почти на 14%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Гордеев предложил съедать санкционные продукты.