В Петербурге поймали белорусского уклониста

В Петербурге поймали гражданина Республики Беларусь, который пытался уклониться от воинской службы на родине. Мужчину арестовали.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Северной столице уроженца Беларуси 1991 года рождения. Задержание произошло во время оперативно-розыскных мероприятий, пишет «Мойка78».

Стало известно, что в у мужчины на родине в Беларуси не было определенного места жительства. В отношении уклониста возбудили уголовное дело по статье 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»).

Злоумышленник находится под арестом, инициатор розыска уже уведомлен о задержании.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что призывника из Гатчины могут посадить. Врачи признали его годным к службе, ему была установлена категория А-3. В назначенную дату призывник в военкомате не появился, и о причинах неявки не уведомил. Права на отсрочку у него также не имеется.