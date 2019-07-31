Глубинную бомбу обнаружили в пункте приема металлолома в Невском районе

В Петербурге на Октябрьской набережной среди металлолома нашли реактивную глубинную бомбу длиной в 1,5 метра. Взрывотехники ОМОН обследовали объект, и поняли, что это макет.

Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти рассказала, что днем 30 июля в дежурную часть Росгвардии поступило сообщение о том, что в на Октябрьской набережной, в одном из пунктов по приему металлолома, обнаружили макет глубиной полутораметровой бомбы весом в 119 кг. Сотрудники предприятия побоялись сдавать данный предмет на переработку и сообщили о нем правоохранителям.

Дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН прибыла на место и обследовала находку. Оказалось, что это лишь макет 212-миллиметровой реактивной глубинной бомбы, который предназначен для учебных целей.

Сотрудники ОМОН вывезли находку для ее дальнейшей утилизации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Калининском районе найдено более 20 снарядов времен ВОВ. Уже через 5 часов после находки снаряды были вывезены сотрудниками ОМОН для утилизации.