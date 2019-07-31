В Петербурге задержали уклоняющегося от службы

Поиски уклоняемого от военной службы начались с середины июля. Фото: Instagram

Поиски уклоняемого от военной службы начались с середины июля. Фото: Instagram

В Санкт-Петербурге в понедельник, 29 июля, оперативники задержали мужчину. Гражданина разыскивали в связи с уклонением от воинской службы в сопредельном государстве.

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, был задержан мужчина 28 лет находящийся в межгосударственном розыске по обвинению в уклонении от призыва на воинскую службу в сопредельной республике.

Как сообщили ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, поиски уклоняемого проводились с середины июля 2019 года.

Мужчину доставили в территориальный отдел полиции. Инициатору розыска сообщили о задержании.

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