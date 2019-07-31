Бывший гендиректор «Теплосети СПб» назначен главным инженером ГУП «ТЭК СПб»

Экс-глава «Теплосети» Игорь Стренадко занял должность главного инженера «ТЭК СПб».

Пресс-служба ГУП «ТЭК СПб» сообщает, что Игорь Стренадко назначен на должность главного инженера предприятия приказом исполняющего обязанности генерального директора ГУП «ТЭК СПб» Ивана Болтенкова.

Отмечается, что Стренадко работает в российской энергетической системе порядка 40 лет. За эти годы он прошел все ступени становления высококвалифицированного работник: от мастера участка до генерального директора.

Последние семь лет Стренадко трудился на должности генерального директора АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», до этого он работал в компании главным инженером.

Предшественник Стренадко — Сергей Бабушкин занял пост Советника генерального директора. Он занимал должность главного инженера с февраля 2017 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экс-глава «Теплосети СПб» перешел на работу в ГУП «ТЭК».