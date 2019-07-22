Экс-глава «Теплосети СПб» перешел на работу в ГУП «ТЭК»

Сегодня стало известно, что бывший генеральный директор «Теплосети Санкт-Петербурга» Игорь Стренадко с 15 июля утвержден в должности советника главы ГУП «ТЭК СПб».

Иван Болтенков, который сейчас исполняет обязанности генерального директора ГУП «ТЭК СПб» пришел на смену главе предприятия Игорю Федерову. Болтенков в 2018-2019 годах был заместителем губернатора Ненецкого автономного округа. Федеров возглавлял этот же округ в 2009-2014 годах. Доля ГУП «ТЭК СПб» на петербургском рынке тепловой энергии составляет около 48%. Предприятие отапливает и снабжает горячей водой около 16 тыс. домов, где живут около 3 млн человек.

Игоря Стренадко в «Теплосети СПб» по решению совета директоров в июне сменил главный инженер компании Антон Свиридов. «Теплосеть СПб» обслуживает около 14 тыс. зданий, где проживают около 2,5 млн петербуржцев.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Игорь Стренадко покидает пост гендиректора «Теплосети»