Игорь Стренадко покидает пост гендиректора «Теплосети»

Глава АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Игорь Стренадко покидает пост генерального директора компании. Заявление об освобождении от занимаемой должности уже подписано, сообщают региональные СМИ.

В «Теплосети» ситуацию пока не комментируют.

Игорь Стренадко занял пост гендиректора АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в октябре 2012 года. До этого с 2010 года он работал в «Теплосети» на должности главного инженера.

В 2018 году был награжден грамотой Минэнерго «за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний и добросовестный труд».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Путин уволил двух московских генералов МВД.

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