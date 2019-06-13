Игорь Стренадко покидает пост гендиректора «Теплосети»

Стренадко покидает пост генерального директора. Фото: Рixabay
Стренадко покидает пост генерального директора. Фото: Рixabay

Глава АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Игорь Стренадко покидает пост генерального директора компании. Заявление об освобождении от занимаемой должности уже подписано, сообщают региональные СМИ.

В «Теплосети» ситуацию пока не комментируют.

Игорь Стренадко занял пост гендиректора АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в октябре 2012 года. До этого с 2010 года он работал в «Теплосети» на должности главного инженера.

В 2018 году был награжден грамотой Минэнерго «за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний и добросовестный труд».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Путин уволил двух московских генералов МВД.

Должностей лишились начальник московского главка по борьбе с наркотиками Юрий Девяткин и глава УВД по Западному административному округу столицы Андрей Пучков.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Игорь Стренадко увольнение
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Игорь Стренадко покидает пост гендиректора «Теплосети»
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