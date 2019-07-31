На углу улиц Сытнинской и Кронверкской хотят открыть апарт-отель

На углу улиц Сытнинской и Кронверкской хотят открыть апарт-отель
Компания ищет соинвестора для строительства. Фото: Pixabay

Участком, находящимся на углу улиц Сытнинской и Кронверкской в Санкт-Петербурге, владеет компания «Унисто Петросталь».

Компания задумывается о строительстве на данном участке здания апарт-отеля. Для проведения строительных работ организация ищет помощь соинвестора. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

Организации удалось добиться в Верховном суде решения о возвращении участка в зону деловой застройки, в связи с чем «Унисто Петросталь» намерена открыть на площади в 6 тысяч квадратных метров апарт-отель.

Участок находится в распоряжении компании уже на протяжении 7 лет, однако в разные времена застройки мешали разные факторы: территорию вносили в список зеленых насаждений общего доступа, там находили древние захоронения, там располагались объекты исторического значения.

Однако теперь компания все же имеет право застроить участок, для чего ищет соинвестора. Примерная стоимость проекта составляет 2,4 млрд рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургскую киностудию имени Горького продают за 956 млн рублей.

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