Петербургскую киностудию имени Горького продают за 956 млн рублей

Российский аукционный дом анонсировал торги, на которых будет продаваться имущество АО «Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького».

Как сообщили Gazeta.SPb в Российском аукционном доме, начальная цена контракта на продажу киностудии составляет 956 млн рублей. Торги будут проходить 13 августа, но заявку на участие можно оставить до 6 августа.

На аукционе будет продаваться имущественный комплекс, в который входит четыре постройки общей площадью более 17 тысяч квадратных метров с двумя смежными земельными участками площадью в 1,9 га.

На данный момент 5,7 тысяч квадратных метров от всей площади сдается в аренду. Территория киностудии может использоваться как для размещения торговых точек или офисов, так и для жилищной застройки.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Минкульт отсудил у подрядчика новой сцены петербургского МДТ 213 млн рублей.