Для НИИ Джанелидзе построят новый корпус за 6,4 млрд рублей

Старое здание НИИ скорой помощи строилось 9 лет - с 1977 по 1986. Новый корпус обещают построить и оснасить за 2 года. Фото: wikipedia.org

Старое здание НИИ скорой помощи строилось 9 лет - с 1977 по 1986. Новый корпус обещают построить и оснасить за 2 года. Фото: wikipedia.org

Городские власти потратят 6,4 млрд рублей на новый корпус НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, его к концу 2021 года построят рядом со старым зданием на Будапештской улице.

Сроки введния нового здания в строй — IV квартал 2021 года — определены определены врио губернатора Александром Бегловым, который сегодня посетил НИИ скорой помощи. Все финансирование полностью взял на себя городской бюджет, федеральные средства не используются. Примерно половина средств пойдет на строительство корпуса, другая половина — на современное оснащение, будет закуплена самая современная техника. Строительный подрядчик — ООО «БалтИнвестСтрой» (входит в «Росстройинвест»). Площадь нового здания составит около 21 тыс. м2. Кроме того, Александр Беглов сообщил, что в существующем здании НИИ скорой помощи в течение года будет проведен капремонт как минимум на двух отделениях.

Директор НИИ, профессор Валерий Парфенов рассказал, что за последние 7 лет число пациентов увеличилось на 15 тыс., и мест в больнице не хватает.