В Ленобласти наблюдается всплеск активности клещей

С начала сезона в Ленобласти клещи покусали 6811 человек. Фото: pixabay.com

С начала сезона в Ленобласти клещи покусали 6811 человек. Фото: pixabay.com

За неделю в Ленобласти к медикам обратились 279 человек, покусанных клещами, в том числе 44 ребенка. В этом сезоне активность клещей на 30% превысила среднемноголетний уровень.

Всего, по данным Роспотребнадзора, в этом году в Ленобласти зарегистрировано 6811 случаев обращений по поводу присасываний клещей. Ровно треть клещей напали на людей в лесах (2284 случая), 21,5% — в садоводствах (1461 случаев). Из других регионов на себе клещей привезли 583 жителя Ленобласти (8,55%).

Активность клещей растет, несмотря на то, что в 2019 году по сравнению с прошлым годом в Ленобласти на 24% выросли объемы акарицидных обработок, а в сравнении с 2008 годом — более чем в 5 раз.

Из 4798 исследований клещей, снятых с пострадавших, 0,18% были носителями вируса энцефалита, 28,3% были заражены боррелиозом, 8,7% — эрлихиозом, 0,05% — анаплазмозом.

С начала сезона зарегистрировано уже 14 случаев заболевания клещевым энцефалитом, в том числе заболел один ребенок. Кроме того, зарегистрировано 27 случаев клещевого боррелиоза. В прошлом году к концу июля было зарегистрировано 9 случаев заболеваний энцефалитом и 20 — боррелиозом.

Роспотребнадзор напоминает, что прививки от клещевого энцефалита в Ленинградской области проводятся круглогодично.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге растет число пострадавших от клещей