В Петербурге растет число пострадавших от клещей

На территории Санкт-Петербурга с начала летнего сезона от укусов клещей пострадало более 1,2 тысячи граждан. Всего с начала года в медучреждения поступали обращения от 11 475 пострадавших, среди которых было 1978 детей.

Как заявляет ГУ Роспотрбнадзора, чаще всего сообщения об укусах поступают из Пушкинского района, Курортного и Приморского. Также с начала сезона 38 человек получили клещевой энцефалит, у 172 был выявлен клещевой боррелиоз. В Петербурге боррелиозом были заражены только шесть жителей, остальные подхватили заболевание в Ленинградской области и других регионах.

На исследование в лаборатории были получены 15 390 клещей. Среди них были возбудители боррелиоза, энцефалита и моноцитарного эрлихиоза.

Как сообщила «Мойка78», в Боткинской больнице Санкт-Петербурга с начала сезона заболевание энцефолитом получили 37 человек, боррелиоз перенесли 99.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в настоящем году клещи нападали на людей чаще, чем в прошлые года.