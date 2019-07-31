«Сплин» даст бесплатный концерт на Дворцовой площади

«Сплин» даст бесплатный концерт на Дворцовой площади
Александр Васильев — бессменный лидер группы "Сплин" с 1994 года. Фото: vk.com/spleanclub

Ровно через месяц, 31 августа в рамках социально-благотворительной акции «Будь с Городом!» на Дворцовой площади состоится бесплатный концерт с участием группы «Сплин».

Праздник, который должен поспособствовать развитию благотворительности, проводится при поддержке правительства Петербурга. В 17:00 в последний день лета на Дворцовой начнутся интерактивные мероприятия от различных благотворительных, волонтерских и добровольческих организаций. Петербуржцы смогут поучаствовать в мастер-классах и семинарах, узнать больше о существующих социальных программах. Проект «Будь с Городом!» проводится в Петербурге уже в четвертый раз, в прошлом году его посетили более 50 тыс. человек. Праздник приурочен к Международному дню благотворительности, который отмечается 5 сентября.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что “Чайф”, Розенбаум, “Сурганова и Оркестр” выступили на Дворцовой после парада ВМФ

бесплатный концерт благотворительность дворцовая площадь
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Правоохранители изъяли более 300 литров алкоголя в Петербурге
«Сплин» даст бесплатный концерт на Дворцовой площади
В Ленобласти наблюдается всплеск активности клещей
Женщина заявила о пропаже дочери, которая оставила у нее двоих детей
В Петербурге у Яхтенного моста «терпит бедствие» прогулочный теплоход
Работающим пенсионерам будут пересчитывать пенсии
РЖД продает землю под застройку в Петербурге
Полиция поймала сына, убившего 79-летнюю мать