«Сплин» даст бесплатный концерт на Дворцовой площади

Ровно через месяц, 31 августа в рамках социально-благотворительной акции «Будь с Городом!» на Дворцовой площади состоится бесплатный концерт с участием группы «Сплин».

Праздник, который должен поспособствовать развитию благотворительности, проводится при поддержке правительства Петербурга. В 17:00 в последний день лета на Дворцовой начнутся интерактивные мероприятия от различных благотворительных, волонтерских и добровольческих организаций. Петербуржцы смогут поучаствовать в мастер-классах и семинарах, узнать больше о существующих социальных программах. Проект «Будь с Городом!» проводится в Петербурге уже в четвертый раз, в прошлом году его посетили более 50 тыс. человек. Праздник приурочен к Международному дню благотворительности, который отмечается 5 сентября.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что “Чайф”, Розенбаум, “Сурганова и Оркестр” выступили на Дворцовой после парада ВМФ